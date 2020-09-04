ПСРМ не поддержит в парламенте законопроект, предусматривающий отмену единовременной выплаты в 16 тыс. леев для медработников, заразившихся COVID19. Если этот документ будет проголосован, глава государства не промульгирует его. Об этом Игорь Додон сообщил в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает».

«Речь идет о законопроекте о бюджете, скоординированном с МВФ, если из него исключили 16 тыс. леев, тогда за него ПСРМ в парламенте не будет голосовать. А если парламент проголосует, я верну этот проект. Эти деньги должны быть обеспечены государством», – заявил президент Молдовы.

Напомним, что в четверг в СМИ появилась информация о том, что правительство приняло решение об отмене выплаты в 16 тыс. леев сотрудникам государственных учреждений, заразившихся COVID-19 на рабочем месте. До сих пор свыше 3700 человек получили данный вид единовременного пособия.

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