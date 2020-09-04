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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Кредит России нам нужен. Переговоры завершатся в октябре

04 сентября
12:41 2020
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Работа по заключению нового соглашения о предоставлении Молдове российского кредита ведётся, отвечая на вопрос в передаче «Presedinte raspunde», сказал глава государства. На этой неделе были проведены первые встречи, на которых обсуждались конкретные статьи договора. Игорь Додон выразил надежду на то, что переговоры будут завершены в октябре, после чего документ будет подписан. «Это кредит нам нужен. Больше для того, чтобы у нас были резервы в конце года, чтобы мы с хорошим бюджетным потенциалом вошли в следующий год. Есть уверенность, что мы получим этот кредит», – сказал он.  Президент также выразил надежду на то, что в этот раз в парламенте будет достаточно голосов, чтобы проголосовать в поддержку этого соглашения.

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