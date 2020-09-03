В Австралии в сеть попало видео с арестом женщины, агитировавшей граждан на сопротивление новому карантину, сообщает ВВС.

В интернете появилось видео ареста 28-летней беременной Зои-Ли Бюлер. Уроженка австралийского штата Виктория продвигала в сети мнение, что граждане Австралии должны сопротивляться требованию правительства оставаться на карантине. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как полицейские надевают на женщину наручники. Она кричит, что не понимает, что сделала не так. Многие, увидевшие кадры, жестко раскритиковали действия полицейских. Официальные лица встали на защиту офицеров, сказав, что те поступали в соответствии с распоряжением и вели себя корректно.

С начала июля австралийский штат Виктория находится на карантине для подавления вспышек заражения коронавирусом. Власти штата приняли жесткие меры в борьбе со второй волной заражения в стране. На прошлой неделе полиция штата предупредила, что будет задерживать организаторов протестов, сопротивляющихся введенным ограничениям.

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