По мнению члена комитета Госдумы по безопасности Андрея Лугового, Алексея Навального могли отравить только в Германии, сообщает ТАСС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и вовсе уверен, что никакого отравления не было.

История с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального продолжает обрастать подробностями. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Москве придется ответить на сложные вопросы в связи с отравлением Навального нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». На это президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Германию в фальсификации результатов анализов оппозиционера, подчеркнув, что белорусским спецслужбам удалось перехватить переговоры Варшавы и Берлина. Из переговоров стало ясно, что никакого отравления не было, заявил Лукашенко.

В то же время Андрей Луговой высказал мнение, что отравляющее вещество Навальному могли ввести только в немецкой клинике, куда его в срочном порядке доставили, пока Алексей находится в коме. Обвинения России в отравлении оппозиционера Луговой называет безосновательными.

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