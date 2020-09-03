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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 4 сентября

Поздравьте тех, кто празднует именины 4 сентября
03 сентября
21:06 2020
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4 сентября День Ангела у Александра, Алексея, Ариадны, Афанасия, Василия, Гавриила, Ивана, Иллариона, Исаакия, Макара, Михаила, Федора, Феликса.

Благородные и удачливые, рожденные в этот день уверенно идут по жизни. Их аналитический ум и творческие способности обеспечивают их необходимыми знаниями и навыками, чтобы с легкостью преодолевать все препятствия и делать мир вокруг себя лучше и интереснее. Добрые и чуткие, они просты в общении, что дает им по жизни настоящих и верных друзей. Везунчики с рождения, именинники 4 сентября всегда будут стремиться разделить свое счастье с родными и близкими людьми. Именно эта душевная щедрость станет источником приумножения их счастья.

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Поздравляем именинников!

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