Оказалось, что в этом вопросе первенство у атеистов

Интересное исследование провели студенты Бэйлорского университета в штате Техас. Они опросили полторы тысячи человек, чтобы выяснить их религиозную принадлежность и оценить качество сна. В результате выяснилось, что атеисты и агностики (те, кто не может отнести себя ни к верующим, ни к атеистам) засыпают легче и высыпаются чаще, чем католики и баптисты.

Обнаружилась любопытная закономерность. Почти три четверти тех, кто считает себя атеистом и агностиком, проводили во сне семь и более часов в ночное время, и это соответствует рекомендациям медиков. Что касается католиков, среди них лишь две трети опрошенных спали до семи часов в сутки, а среди баптистов – чуть больше половины.

Объяснить эту взаимосвязь пока не удалось. Но авторы исследования выразили убеждение, что физическое, психическое и умственное состояние человека напрямую связаны с тем, удается ли ему нормально высыпаться, сообщает Knife.media.

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