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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 сентября 27017 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 сентября 27017 излечившихся
03 сентября
19:51 2020
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На сегодняшний день в стране 27017 человек прошли лечение и 1036 умерли от инфекции COVID-19. На 3 сентября в Молдове подтверждено 38372 случая заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья 537 инфицированных – тяжелое (в том числе 36 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1215 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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