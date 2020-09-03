В год, когда Молдова сталкивается беспрецедентной засухой, парламентарии из партии Майи Санду устроили безобразное шоу с хлебом, который валялся под ногами проходящих

Сегодня они организовали у правительства протест с использованием народной музыки и калачей. Таким образом они попытались выразить свое недовольство свадьбой сына премьера.

Депутат ПДС Раду Мариан положил калач на порог правительства, у ног охранников, проигнорировав таким образом постулаты Священного писания.

Напомним, что в августе сотни аграриев протестовали в столице, требуя дополнительной поддержки со стороны государства. Они указывали на то, что засуха нанесла огромный ущерб посевам, а наиболее пострадавшими культурами стали пшеница и рожь.

Правительство приняло решение об увеличении размера финансовой поддержки фермерам на 300 млн леев.

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