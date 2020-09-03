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Газета "Кишиневские новости"

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Додон о «Ландромате»: Никто не избежит наказания

Додон о «Ландромате»: Никто не избежит наказания
03 сентября
19:36 2020
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Дело «Ландромата», в котором замешаны Влад Плахотнюк, Вячеслав Платон, Ренато Усатый и Илан Шор, будет расследовано и в Молдове. Законным основанием для этого является соглашение о сотрудничестве с российскими следователями. Об этом сообщил президент Игорь Додон в ходе интервью для радиостанции «Europa Liberă».

«На основании дел, возбужденных в других странах, начнется сотрудничество с правоохранительными органами Молдовы, есть соглашения и нужно вместе расследовать, чтобы предъявить обвинения, если речь идет о гражданах Молдовы. Я не хотел бы, чтобы процесс длился месяц, полтора, чтобы эту тему не использовали в политических целях. Никто не избежит обвинений, но, конечно, дело будет доведено до конца», – заявил президент.

Напомним, что российские следователи сообщили, что завершили расследование по делу «Ландромат». Согласно пресс-сообщению российского МВД, в 2013 году Плахотнюк и Платон применили схему по незаконному выводу 500 млрд рублей из российских банков. План был реализован с помощью мэра Бельц Ренато Усатого. В отмывании российских денег участвовали и несколько банкиров из РФ, юристы, четверо из которых уже признали свою вину, дав показания. Российские власти объявили Плахотнюка, Платона и Усатого в международный розыск.

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