Кабмин одобрил законопроект о введении моратория на налоговые проверки для сельхозпредприятий до 31 декабря 2020 года

Также государство будет субсидировать процентные ставки по кредитам, оформленным фермерами, вне зависимости от даты. Еще одной мерой является возмещение НДС в размере кумулятивной суммы земельного налога на сельхозугодия и на фонд зарплаты.

«Кроме 300 млн леев, которые мы выделили в августе в виде компенсаций аграриям, сегодня мы оказываем дополнительную поддержку из государственного бюджета», – заявил премьер Ион Кику.

Законопроект должен быть одобрен в двух чтениях парламентом.

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