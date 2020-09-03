Президент Александр Лукашенко в 2014-м году намеревался слить Украину с Белоруссией в единое государство и, конечно, стать его главой, сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на портал Onet.

В интервью бывший премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Батька опасался такого развития событий, при котором российские войска могут войти на территорию Белоруссии, так как они проделали это в Крыму. «В самые жаркие дни украинского кризиса, когда Минск занимался чем-то вроде посредничества между Евросоюзом, Россией и Украиной, Лукашенко позвонил мне и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы, и поддержать его идею личного белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств», – заявил Туск. По его словам, Лукашенко ни в коем случае не думал о благе народа, он просто опасался потерять власть.

Читайте также: Астрологи предсказали 5 знакам зодиака денежную осень

Василиса Володина: Чью жизнь изменит Полнолуние 2 сентября

Что принесет каждому знаку Петух – хозяин сентября по китайскому календарю

Какие знаки зодиака попадут под программу защиты Вселенной в начале сентября