Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис недоумевает: по какой причине Минск вводит санкции против его страны, сообщает Delfi.

Для каких-то ограничений в передвижении хотя бы одного литовского политика нет никаких оснований, заявил на пресс-конференции премьер. Больше всего в Вильнюсе опасаются не персональных санкций, а того, что Белоруссия перенаправит грузовые потоки из порта Клайпеды в российскую Усть-Лугу. Литва очень даже неплохо зарабатывает на транзите белорусских калийных удобрений. «Нам следует готовиться, искать пути, чтобы диверсифицировать риски, связанные с таким решением», – отметил Сквернялис. Ранее глава МИДа Белоруссии Владимир Макей заявил, что подготовлен черный список прибалтийских политиков, которые вмешивались во внутренние дела его страны. В Вильнюсе, Риге и Талине уже озвучили перечень из тридцати граждан Белоруссии, которым запретили въезд в Прибалтику.

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