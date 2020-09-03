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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Национальная армия – гарант независимости Молдовы

Игорь Додон: Национальная армия – гарант независимости Молдовы
03 сентября
13:16 2020
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В связи с празднованием Дня Национальной армии президент Молдовы обратился к военнослужащим, ветеранам, ко всем гражданам страны.

«Сердечно поздравляю вас с 29-й годовщиной Национальной армии. Позвольте по этому особому случаю выразить вам мое уважение и примите слова признательности за вашу деятельность на службе Отечеству. Сегодня праздник людей, непосредственно вовлеченных в сложный процесс обеспечения защиты государства, праздник тех, кто ежедневно демонстрирует ответственность, самоотверженность, доблесть и честь.

Оглядываясь назад, можно констатировать, что динамичный процесс формирования и развития Национальной армии способствовал ее утверждению как гаранта независимости Республики Молдова, мирной жизни ее граждан.

Армия всегда означала молодость, бодрость, силу. Она формирует и закаливает качества, определяющие защитников, патриотов и героев. Она способствует воспитанию новых поколений в духе любви к Родине, уважения к национальным традициям и ценностям.

Я уверяю вас в том, что на уровне руководства страны будут предприниматься совместные шаги по укреплению системы национальной обороны, улучшению условий несения службы, поддержке военных и их семей, по обеспечению социальной защиты ветеранов», – говорится в обращении главы государства.

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