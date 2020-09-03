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По словам Александра Стояногло, Генеральная прокуратура запрашивала экстрадицию беглого олигарха Илана Шора, однако Израиль не выдает своих граждан.

Напомним, следствие установило, что Шор причастен к делу о краже денег из трёх молдавских банков в размере 1 млрд евро.

В 2014 году он похитил из средств банка Bаncа de Economii, в котором занимал должность главы совета директоров около 5 млрд леев (700 млн долларов). Помимо этого он был акционером двух других банков, владея значительным процентом акций.

Похищенные деньги, по словам обвинения, отмывались через десятки оффшорных фирм и выданы компаниям Шора в качестве кредита. Гарантией возврата средств были представлены фиктивные контракты с банками из России.

В 2015 году Илан Шор был арестован, однако адвокат добился для него домашнего ареста, и бизнесмен практически не был ограничен в передвижениях пока дожидался суда.

Позже Илан Шор сбежал в Израиль. Также Шору был запрещен въезд в Россию на 6 лет.

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