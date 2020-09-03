Стояногло: Прокуратура запрашивала экстрадицию беглого олигарха Илана Шора
По словам Александра Стояногло, Генеральная прокуратура запрашивала экстрадицию беглого олигарха Илана Шора, однако Израиль не выдает своих граждан.
Напомним, следствие установило, что Шор причастен к делу о краже денег из трёх молдавских банков в размере 1 млрд евро.
В 2014 году он похитил из средств банка Bаncа de Economii, в котором занимал должность главы совета директоров около 5 млрд леев (700 млн долларов). Помимо этого он был акционером двух других банков, владея значительным процентом акций.
Похищенные деньги, по словам обвинения, отмывались через десятки оффшорных фирм и выданы компаниям Шора в качестве кредита. Гарантией возврата средств были представлены фиктивные контракты с банками из России.
В 2015 году Илан Шор был арестован, однако адвокат добился для него домашнего ареста, и бизнесмен практически не был ограничен в передвижениях пока дожидался суда.
Позже Илан Шор сбежал в Израиль. Также Шору был запрещен въезд в Россию на 6 лет.
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