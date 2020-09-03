Осень 2020 года обещает быть интересной и щедрой на подарки. Но каждый знает, что ничего в этой жизни не «падает с неба» без труда. Ленивые и безынициативные редко достигают высот и еще реже бывают удачливыми в финансовом плане. Потому только активных и целеустремленных Вселенная щедро одаривает счастливыми возможностями, уникальными шансами и легкими деньгами.

Кто же эти счастливчики?

Новая работа ДЕВЫ

Сентябрь подарит представителям этого знака встречу с человеком, который предложит новую работу. Воспользуйтесь перспективным предложением, и оно перевернет вашу жизнь – сделает ее наполненной, интересной, успешной и богатой. Не упустите прекрасную возможность!

Планы СКОРПИОНА

Для представителей этого знака сентябрь будет прибыльным. Скорпионы умеют строить планы, но чаще на ближайшую перспективу. Научитесь просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, и Удача не заставит себя долго ждать. Деньги лучше потратить в недвижимость или ремонт!

Моральные принципы СТРЕЛЬЦА

Особенно успешным будет сентябрь для Стрельцов. Удача будет во всем: новые знакомства будут очень выгодными, смена сферы деятельности – на редкость успешной. Принимайте решения обдуманно, придерживайтесь своих моральных принципов, и до конца года вы в шоколаде!

Трудолюбие ЛЬВА

Ещё один знак – Лев – может обеспечить себе в сентябре финансовое благополучие до конца года. Правда ему придется упорно трудиться, чтобы стать лучшим при выборе кандидата на новую должность, но усилия будут не напрасны. Не расслабляйтесь, и стабильный денежный поток до конца года вам обеспечен!

Денежное чутье ТЕЛЬЦА

Именно это качество Тельцов подскажет им пути нового заработка. Он, смелый и рисковый, решает любые вопросы с доходом для себя. А понимание того, куда заработанное нужно вложить, помогает превратить денежные ручейки в бурлящий финансовый поток. Честность и порядочность – залог их успеха!

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