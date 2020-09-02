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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 сентября 1024 смертельных случая

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 сентября 1024 смертельных случая
02 сентября
20:06 2020
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В течение прошедшего дня, 2 сентября, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 66-летний мужчина из Кишинева, 67-летняя женщина из Кишинева, 66-летняя женщина из муниципия Комрат, 79-летний мужчина из района Дрокия, 52-летняя женщина из Кишинева, 56-летняя женщина из Хынчештского района, 73-летняя женщина из Каларашского района, 79-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Хынчештского района, 84-летний мужчина из Кишинева, 78-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 70-летняя женщина из Резинского района, 68-летний мужчина из Каларашского района, 85-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из района Чимишлия, 52-летний мужчина из Кишинева. На вечер 2 сентября 26575 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1024 человека умерли от инфекции.

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