Среда, 2 сентября 2020, 23:03

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 сентября 37740 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 сентября 37740 зараженных
02 сентября
20:06 2020
Версия для печати

К вечеру 2 сентября в Молдове зарегистрированы 532 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2524, из них первичных – 2212, а повторных 312.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 37740 человек.

Из 532 новых случаев на сегодняшний день 30 – это медицинские работники, в том числе: врачи -11, медсестры – 17, вспомогательный персонал -2.

Читайте также: Василиса Володина: Чью жизнь изменит Полнолуние 2 сентября

Что принесет каждому знаку Петух – хозяин сентября по китайскому календарю

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,470,00%
EUR19,47–0,83%
GBP21,94–0,58%
UAH0,60–0,24%
RON4,02–0,89%
RUB0,22–2,43%

Курсы валют в MDL на 02.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд