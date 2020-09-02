К вечеру 2 сентября в Молдове зарегистрированы 532 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2524, из них первичных – 2212, а повторных 312.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 37740 человек.

Из 532 новых случаев на сегодняшний день 30 – это медицинские работники, в том числе: врачи -11, медсестры – 17, вспомогательный персонал -2.

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