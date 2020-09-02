На этот вопрос отвечает политолог, депутат парламента Богдан Цырдя в авторском комментарии

В последние три месяца соросята из PAS начали тотальную войну против ПСРМ и президента. Такой массивной, агрессивной и скоординированной атаки мы давно не видели. В ход пошли фейки, ложь, манипуляции.

Как уничтожить оппонента?

Для соросят, которые работают рука об руку с Маей Санду, важно любой ценой скомпрометировать оппонентов. Понимая, что Майя Григорьевна по уши в грязи, им нужно замазать грязью конкурентов. Да так замазать, чтобы на их фоне даже Санду казалась кристально чистой и честной. Попробуем разобраться в их последней технологии по дискредитации оппонентов.

Их действия:

Шаг первый. Грантососам из газеты Ziarul de Gardă и портала anticoruptie.md, получающим сотни тысяч евро от Сороса, Национального фонда за демократию (США) (НФД) и Европейского фонда за демократию (ЕФД), дают заказ прихлопнуть ПСРМ и лично Додона.

Шаг второй. Так как ПСРМ не была у власти, писать особо не о чём. И тут… ЭВРИКА! Они начинают писать об имуществе. Добавляют красок, надувают цены в 3, 5, 10 раз. Вывод предсказуем: в ПСРМ – одни олигархи. Возможно, у них есть банки, яхты, крупные АЗС и нефтяные скважины, но они их прячут. Надо проверить!

Шаг третий. Соросята из PAS берут заказуху соросят из Ziarul de Gardă и обращаются в Национальное агентство по неподкупности с требованием проверить возможные счета, яхты, «роллс-ройсы».

Шаг четвёртый. В Агентстве по неподкупности сидит дама – сторонница PAS. Она тут же принимает запрос и начинает тотальные проверки: счета за коммуналку, школу, спортклуб, одежду и т. д. Потом пишет обращение в Генпрокуратуру, требуя завести уголовное дело. Эти обращения нарушают все возможные нормы и законы.

Шаг пятый. Соросята Р. Мариан, В. Рошка, Д. Алайба получают ответ из Агентства по неподкупности – мол, проверки начаты. Ответ тут же публикуют всё те же СМИ из сети Сороса и ЕФД: Ziarul de Gardă, anticoruptie.md, TV8, PRO TV, Jurnal TV и т. д.

Шаг шестой. Теперь соросята со смеху умирают, наблюдая, как вы бегаете по ГП, Агентству по неподкупности, как пытаетесь доказать всем, что вы – не вор. На это уходят месяцы, и всё это время ваше фото бродит по интернету в рубрике «коррупционер». Что скажете? Красиво работают? Кстати, за три месяца соросята из PAS обратились в ГП и Нацагентство по неподкупности, натравливая эти органы только на депутатов ПСРМ. На группу Канду PRO Moldova – ни одного обращения. Про Шора и вовсе молчим. Они уже не воры? Они порядочные граждане? Но они же поддерживают Санду…

Медийный спрут Санду

Нужно понимать, что в РМ около 14 тыс. неправительственных организаций (НПО/НКО). Около 100 молдавских НПО напрямую связаны с сетью Сороса, а также с Национальным фондом за демократию (США) и Европейским фондом за демократию. Речь идёт о таких крупных НПО как Институт общественных политик, Promo-Lex, IDIS «Viitorul», Ассоциация независимой прессы (API), Gender-Doc (защита прав ЛГБТ), Центр независимой журналистики (CJI), Ассоциация внешней политики (APE), Ассоциация за эффективное и ответственное управление (AGER). Эти НПО действуют в связке с целой ордой СМИ, которые получают сотни тысяч, а иногда и миллионы евро от Госдепа, Сороса, ЕФД, НФД. Речь идёт о TV 8, Jurnal TV, PRO TV, TVR. Все они потехи ради называют себя независимыми СМИ. Они независимы от граждан, безусловно. Им подпевают newsmaker, mold-street, sic.md, nokta, rise.md. Спрос – и предложение. Все эти СМИ образуют единый картель Сороса – НФД – ЕФД, который сегодня работает на Майю Санду. Проще говоря, этот медийный спрут – самый мощный в стране. Он легко может раздавить любого политика, партию и, наоборот, поднять до небес рядового коррупционера и проходимца. И Санду – тому яркий пример. Вот почему правые политики уходят и приходят. Но сеть остаётся. И она печатает и надувает новых и новых Габуричей, Лянкэ, Санду, Канду и других марионеток Запада. Они выполняют указания извне, грабя и обворовывая народ. Сеть из СМИ и НПО прикрывает их. Ну а потом, когда их рейтинг доходит до плинтуса, бросают на свалку и продвигают хором другого. При этом каждый раз объяснение одно и то же: это они сами виноваты в нищете, а не их хозяева. Мы – нищие, потому что политики воруют! Да, это так. А вы их продвигаете, защищаете, консультируете. По указанию Запада, безусловно, и транснациональной олигархии, вроде Сороса, Гейтса, Аблязова и т. д.

Вся сеть – в партийных списках

Как известно, председателем PAS c 2016 года является Майя Санду. Она утверждает, что независима от Госдепа. Однако Госдепартамент тесно сотрудничает с Соросом, а именно сеть Сороса учредила для Санду собственную партию – PAS. Судите сами. Председатель Майя Санду – бывший член сената фонда «Сорос-Молдова» (2009–2010 гг.). Первый зам. председателя партии и председатель парламентской фракции PAS И. Гроссу – член админсовета Центра юридических ресурсов Молдовы (CRJM). Директор центра В. Грибинча – свояк депутата С. Литвиненко (PAS). Грибинча был главным кандидатом PAS на должность генпрокурора. Вице-председатель PAS Л. Николаеску-Онофрей – директор по вопросам образования фонда «Сорос-Молдова» в 1996 – 1998 гг., председатель НПО PRO-Didactica. Вице-председатель PAS М. Попшой был аналитиком в фонде Jamestown, членом Ассоциации внешней политики (APE), финансируемой Фондом Сороса. Вице-председатель PAS и член политбюро Д. Перчун – координатор проектов, проводимых при поддержке Фонда Сороса. Речь – о проекте E-transformare при Министерстве образования, когда М. Санду его возглавляла. Также он был заместителем председателя Ассоциации молдаван из Великобритании. Вице-председатель PAS С. Мустяцэ (2016–2017 гг.) проходил стажировки в 2001, 2002, 2005 годах в Будапештском центрально-европейском университете, учредителем которого является Дж. Сорос. В 2012 г. был стипендиатом Open Society Institute в университете Беркель (Калифорния). Вице-председатель PAS Р. Мариан – секретарь парламентской фракции, депутат, специалист по связям с общественностью в НПО Expert-Grup (2013 – 2016 гг.), которое является ключевым бенефициаром Фонда Сороса. Вице-председатель PAS, экс-министр юстиции (2019 г.) О. Стамате была директором НПО AGER. В 2007 – 2010 гг. работала в Фонде Сороса директором программ. Член национального бюро PAS О. Нантой – депутат, директор программ в Институте общественных политик (IPP), эксперт в IPRE. Оба этих НПО финансируются Фондом Сороса. Член национального бюро PAS Д. Алайба – депутат, председатель Центра политик и реформ (CPR) с ежегодным бюджетом в $320,384.00. CPR также является частью сети Сороса, НФД, ЕФД. Член политбюро PAS Д. Терзи-Барбэрошие (2016–2017 гг.) работала в фонде «Сорос-Молдова», отмечена несколькими стипендиями Фонда Сороса за особые достижения. Руководила НПО CPD. Она – супруга директора IPP А. Барбэрошие. Входит в сенат Центра независимой журналистики (CJI), где членами состоят В. Соловьёв (Newsmaker) и лютый борец с российскими СМИ П. Маковей (API). Фактически лидер PAS М. Санду, её вице-председатели, почти все члены политбюро и 6 из 13 депутатов – представители Фонда Сороса в Молдове и лидеры НПО из сети Сороса. Случайность? Не думаем. Такие же события происходят на Украине, в Армении, Грузии, где представители Фонда Сороса проникли глубоко во все структуры власти. Стоит ли удивляться, почему на Украине продвигается закон о продаже земли иностранцам…

Молчание – доллары

Кстати, вышеназванные порталы – Ziarul de Gardă, anticoruptie.md – набросились волчьей стаей на И. Додона, К. Фуркулицэ, Г. Новака, В. Болю, Р. Мудряка, на вашего скромного слугу. Им подпевали rise.md, sic.md, TV8, TVR, Jurnal TV, newsmaker. Эти два портала поливали грязью наши семьи, следили за нашими родственниками, оскорбляли, выдавали личные данные, натравливали на нас Генпрокуратуру и Комиссию по неподкупности. Задача – запугать, заткнуть рты, дискредитировать. И да, все они, «чисто случайно», сидят на жирных грантах Сороса. И да, не публикуют информацию о своих грантах, зарплатах и доходах. Повторим: они пишут о доходах депутатов, но не публикуют свои. Неужели потому, что их доходы в десятки раз больше? Или Сорос и Госдеп не разрешают? А где же транспарентность? Они же описывали дома в 90 кв метров эпитетами «роскошный дворец», машины марки Toyta Rav4 эпитетом «люксовый автомобиль». Наивный читатель может и впрямь поверить, что олигархи у нас – не Плахотнюк, Шор, Стати и т. д., а Цырдя, Батрынча и Новак. При этом они рот боятся раскрыть на М. Санду. А ведь примеров – хоть отбавляй: миллиард, BEМ, аэропорт, закупка камер для экзаменов по бакалавру по завышенной цене, встречи с Ротшильдом, сомнительная раздача земли университетов и так далее. Но они молчали. Они же независимые. Ведь молчание – золото, а вернее – доллары. На днях появилась новость в СМИ, которая говорит и о цене молчания этих баронов из СМИ и НПО. TV 8 получил грант от Госдепа $1,2 млн. Видимо, чтобы хвалить Санду и уничтожать И. Додона. У вас есть ещё вопросы? У нас давно нет…

Богдан ЦЫРДЯ.

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