Депутат ПСРМ Олег Липский требует у Генеральной прокуратуры расследовать обстоятельства финансирования фирмой, аффилированной олигарху Шору, избирательной кампании 2016 года претендента на должность президента Майи Санду. Согласно документу, отправленному правоохранителям, речь идет о 300 тысячах леев от компании „Dufremol”, которые были перечислены на счета партии «Действие и солидарность».

«Мы узнали, что так называемые добровольцы ПДС оплачиваются посредством незаконных схем. Это подтверждается записью разговоров между представителем фирмы “DUFREMOL” и генеральным секретарем партии Майи Санду Игорем Гросу. Оплата «добровольцев» осуществлялась через экономических агентов, без заключения контрактов с партией, чтобы эти платежи не фигурировали официально. Даже если впоследствии деньги якобы вернули, факт имел место, и он нуждается в юридической оценке», – написал Липский в социальной сети.

Социалист напомнил, что из разговора, который вел Игорь Гросу и представитель компании Илана Шора, общество узнало о существовании «продуктовых пакетов» как минимум для 2000 наблюдателей ПДС.

«Возможно, вдохновленные опытом Шора, в ПДС подготовили пакеты с гречкой, маслом, сахаром, мукой для тех, кто представлял в качестве наблюдателей на президентских выборах формирование Майи Санду. Учитывая, что наблюдатели являются и избирателями, эти пакеты с продуктами представляют собой форму подкупа избирателей», – отметил депутат ПСРМ.

Более того, Олег Липский обратил внимание и на то, что ПДС во главе с Майей Санду получила пожертвование со стороны авиакомпании со смешанным капиталом в размере 100 тыс. леев, что воспрещено законодательством.

Напомним, что в 2016 году блогер Евгений Лукьянюк опубликовал аудиозаписи разговоров между первым вице-председателем ПДС Игорем Гросу и приближенным Илана Шора Вячеславом Галой, который перечислил средства на счета политформирования Майи Санду.

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