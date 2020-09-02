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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове в августе снизился уровень смертности от COVID-19

02 сентября
14:21 2020
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В августе в Молдове наблюдался самый низкий уровень смертности от COVID-19 с начала эпидемии. Согласно анализу, осуществленному экспертом Вячеславом Ионицэ, в прошлом месяце выздоровели 8603 человека, а 217 скончались, что означает 25 смертных случаев на 1000 выздоровевших.

Уровень смертности в августе был на 15% ниже, чем в июле. Количество смертей, спровоцированных COVID-19 в августе, было самым низким за последние 3 месяца. В то же время Молдова остается мировым лидером по количеству заразившихся, а рекордным стал последний месяц лета.

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