Фото: socialistii.md

Работы по строительству объездной дороги вокруг столицы, которые начались весной, выполнены на 15%. Участок длиной 6,5 км связывает трассы M1 и R3. Посетивший стройплощадку министр экономики Сергей Райлян заявил, что правительство не допустит задержек и иных отклонений от установленного графика. Согласно контракту, работы должны завершиться в сентябре 2021 года, а стоимость работ составляет 10 млн евро. Восстановление дорожного полотна включает в себя реконструкцию самой дороги, строительство системы сбора и отвода воды, реконструкцию мостов. В марте президент страны Игорь Додон, проводя инспекцию, заявил, что строительство современных и качественных дорог является основным фактором как развития транспортной инфраструктуры, так и экономики в целом. Масштабная программа по реконструкции дорог была инициирована главой государства с тем, чтобы дать импульс экономическому развитию и способствовать созданию тысяч рабочих мест.

Читайте также: Василиса Володина: Чью жизнь изменит Полнолуние 2 сентября

Что принесет каждому знаку Петух – хозяин сентября по китайскому календарю

Какие знаки зодиака попадут под программу защиты Вселенной в начале сентября