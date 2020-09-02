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Газета "Кишиневские новости"

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Работы по строительству объездной дороги вокруг Кишинева выполнены на 15%

Работы по строительству объездной дороги вокруг Кишинева выполнены на 15%
02 сентября
14:21 2020
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Фото: socialistii.md

Работы по строительству объездной дороги вокруг столицы, которые начались весной, выполнены на 15%. Участок длиной 6,5 км связывает трассы M1 и R3. Посетивший стройплощадку министр экономики Сергей Райлян заявил, что правительство не допустит задержек и иных отклонений от установленного графика. Согласно контракту, работы должны завершиться в сентябре 2021 года, а стоимость работ составляет 10 млн евро. Восстановление дорожного полотна включает в себя реконструкцию самой дороги, строительство системы сбора и отвода воды, реконструкцию мостов. В марте президент страны Игорь Додон, проводя инспекцию, заявил, что строительство современных и качественных дорог является основным фактором как развития транспортной инфраструктуры, так и экономики в целом. Масштабная программа по реконструкции дорог была инициирована главой государства с тем, чтобы дать импульс экономическому развитию и способствовать созданию тысяч рабочих мест.

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