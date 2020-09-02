В ходе состоявшейся дискуссии президента Молдовы с Клаусом Нойкирхом обсуждался широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия молдавского руководства с этой международной организацией, а также ее деятельности на территории Республики Молдова. Игорь Додон отметил, что, в связи с началом президентской кампании, Республика Молдова заинтересована в сотрудничестве с наблюдателями ОБСЕ. Также стороны обсудили предстоящее участие ОБСЕ и БДИПЧ в мониторинге электорального процесса.

«В этом контексте я отметил важность консолидированной позиции международных партнеров, неоднократно выраженной в совместных заявлениях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в предыдущие годы, где подчеркнуто, что всеобъемлющее, мирное и устойчивое урегулирование приднестровского конфликта должно быть достигнуто на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах её международно признанных границ с особым статусом для Приднестровья с гарантированным соблюдением политических, экономических и социальных прав его населения», – отметил Игорь Додон

Также во время встречи собеседники проанализировали результаты встречи президента Республики Молдова с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским в конце июля и подчеркнули важность дальнейшего укрепления мер доверия.

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