Министерство финансов разработало законопроект, в соответствии с которым предусмотрено введение моратория на осуществление налоговых проверок сельскохозяйственных производителей, пострадавших в результате погодных условий текущего года. Так, до 31 декабря 2020 предлагается отказаться от проведения запланированного или внезапного контроля предприятий аграрного сектора как на месте осуществления деятельности, так и в офисах, местах складирования или хранения материальных ценностей.

Исключение составят проверки, осуществляемые налоговым органом в связи с запросом сельхозпроизводителя на возврат или возмещение из государственного бюджета платежей, предусмотренных Законом №60. В данном случае речь идет о возврате НДС, субсидировании налоговых выплат по зарплате, процентных ставок по кредитам и т.д.

Законопроект, рассмотренный госсекретарями министерств в ходе заседания 26 августа, содержит и другие меры по поддержке аграриев. Так, предлагается субсидирование процентных ставок по кредитам с 1 мая по 31 декабря 2020 г. независимо от даты их получения (для остальных экономических субъектов такое субсидирование привязано к дате заключения договора кредитования); возврат НДС в течение 15 дней со дня подачи соответствующего заявления и т.д.

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