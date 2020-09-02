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Газета "Кишиневские новости"

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Василиса Володина: Чью жизнь изменит Полнолуние 2 сентября

Василиса Володина: Чью жизнь изменит Полнолуние 2 сентября
02 сентября
10:16 2020
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Известный астролог предсказала радикальные изменения 4 знакам зодиака

Новая профессия ТЕЛЬЦА

Тельцы стабильны, потому любые трансформации принимают в штыки. Полнолуние 2 сентября несет им возможность изменить жизнь через смену профессиональной деятельности.

Ваше упорство и трудолюбие способно разрушить любые преграды к счастью и победить страх перед неизвестностью и новизной. Дерзайте! И жизнь станет лучше!

Любовь РАКА

Полнолуние 2 сентября станет переломным моментом и для Рака. Причем он встретит эти перемены решительно и смело.

Перемены в любви – вы ждете их очень давно. Полнолуние подарит вам главную встречу вашей жизни. Но инициатива должна исходить от вас. Доверьтесь чувствам и сделайте шаг навстречу! Смелее! Вы на пороге счастливых перемен.

Заветная мечта ВЕСОВ

Вселенная просто держит ваше счастье в своих руках. Ее позитивная энергия наполняет каждое мгновение вашей жизни.

Весам стоит воспользоваться благосклонностью Вселенной и произвести те перемены в жизни, о которых давно мечтали: это может быть смена сферы деятельности, может, места жительства, а для кого-то это будет свидание, которое станет судьбоносным.

Процветание КОЗЕРОГА

Серьезные изменения ждут в Полнолуние и Козерогов. Внезапные трансформации застанут Козерога врасплох, но очень скоро вы поймете, что они несут исключительно пользу.

В вашей жизни очень скоро появятся новые друзья, которые помогут вам раскрыться, начать свое дело – оно станет успешным и процветающим. А друзья станут поддержкой и опорой во всех начинаниях.

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