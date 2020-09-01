На сегодняшний день в стране 26189 человек прошли лечение и 1008 умерли от инфекции COVID-19. На 1 сентября в Молдове подтверждено 37208 случаев заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 469 инфицированных – тяжелое (в том числе 35 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1304 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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