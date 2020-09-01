Среда, 2 сентября 2020, 07:47

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 сентября 26189 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 сентября 26189 излечившихся
01 сентября
21:56 2020
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 26189 человек прошли лечение и 1008 умерли от инфекции COVID-19. На 1 сентября в Молдове подтверждено 37208 случаев заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья  469 инфицированных – тяжелое (в том числе 35 пациентов  подключены к аппаратам ИВЛ), 1304  – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

Читайте также: Что принесет каждому знаку Петух – хозяин сентября по китайскому календарю

Что обещают звезды всем знакам зодиака с 31 августа по 6 сентября

Какие знаки зодиака попадут под программу защиты Вселенной в начале сентября

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,470,00%
EUR19,60–0,14%
GBP22,03–0,14%
UAH0,600,00%
RON4,05–0,14%
RUB0,22+0,01%

Курсы валют в MDL на 02.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд