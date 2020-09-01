В течение прошедшего дня, 1 сентября, зарегистрированы еще 13 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 61-летняя женщина из Каларашского района, 64-летний мужчина из Флорештского района, 43-летняя женщина из Кишинева, 68-летний мужчина из Новоаненского района, 58-летний мужчина из Кишинева, 75-летняя женщина из Кишинева, 82-летняя женщина из Кишинева, 69-летняя женщина из Кишинева, 63-летний мужчина из района Сынджерей, 62-летний мужчина из Кишинева, 72-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 27-летняя женщина из района Шолдэнешть, 83-летний мужчина из Кишинева. На вечер 1 сентября 26189 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1008 человек умерли от инфекции.

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