Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 сентября 37208 зараженных
01 сентября
21:51 2020
К вечеру 1 сентября в Молдове зарегистрированы 288 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 1370, из них первичных – 1210, а повторных 160.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 37208 человек.
Из 288 новых случаев на сегодняшний день 14 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 6, медсестры – 6, вспомогательный персонал -2.
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