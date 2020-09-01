Среда, 2 сентября 2020, 07:46

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 сентября 37208 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 сентября 37208 зараженных
01 сентября
21:51 2020
Версия для печати

К вечеру 1 сентября в Молдове зарегистрированы 288 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1370, из них первичных – 1210, а повторных 160.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 37208 человек.

Из 288 новых случаев на сегодняшний день 14 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 6, медсестры – 6, вспомогательный персонал -2.

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака с 31 августа по 6 сентября

Какие знаки зодиака попадут под программу защиты Вселенной в начале сентября

Что принесет каждому знаку Петух – хозяин сентября по китайскому календарю

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,470,00%
EUR19,60–0,14%
GBP22,03–0,14%
UAH0,600,00%
RON4,05–0,14%
RUB0,22+0,01%

Курсы валют в MDL на 02.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд