К вечеру 1 сентября в Молдове зарегистрированы 288 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1370, из них первичных – 1210, а повторных 160.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 37208 человек.

Из 288 новых случаев на сегодняшний день 14 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 6, медсестры – 6, вспомогательный персонал -2.

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