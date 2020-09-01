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Газета "Кишиневские новости"

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На Украине нашли еще одного «провокатора»

01 сентября
17:36 2020
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После того, как заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Витольд Фокин заявил в прессе, что надо идти с жителями Донбасса на взаимные уступки, его внесли в базу данных сайта «Миротворец», сообщает издание «Сегодня».

Фокина обвиняют в том, что он отрицает факт агрессии в отношении Украины со стороны России и попытке легализации Донецкой и Луганской республик. «Провокатор. Сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине», – написано на сайте «Миротворца» о Фокине. Ранее в офисе президента Владимира Зеленского заявили о том, что сформулированный замглавой делегации Киева план урегулирования – частное мнение.

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