После того, как заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Витольд Фокин заявил в прессе, что надо идти с жителями Донбасса на взаимные уступки, его внесли в базу данных сайта «Миротворец», сообщает издание «Сегодня».

Фокина обвиняют в том, что он отрицает факт агрессии в отношении Украины со стороны России и попытке легализации Донецкой и Луганской республик. «Провокатор. Сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине», – написано на сайте «Миротворца» о Фокине. Ранее в офисе президента Владимира Зеленского заявили о том, что сформулированный замглавой делегации Киева план урегулирования – частное мнение.

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