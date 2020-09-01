Председатель крупнейшей на Старом континенте Европейской народной партии Дональд Туск обратился к народу Молдовы с видеообращением.

В нем он объявил, что на предстоящих президентских выборах подставит плечо председателю Парии «Действие и солидарность». «Когда меня спрашивают в Европе, стоит ли поддерживать Молдову, я сразу отвечаю – да! И на вопрос, кто может привести Молдову к успеху, сразу отвечаю – Майя Санду», – объявил Туск. Политик, обласканная еврочиновником, поблагодарила его за поддержку.

Европейская народная партия, включает в себя помимо прочих, формирования возглавляемые Андреем Нэстасе и Майей Санду. Следовательно, можно сделать вывод: в Брюсселе на самом верху решили сделать ставку на председателя формирования «Действие и солидарность». Возможно. Но есть вопрос. В апреле 2015 года в двух чтениях была принята поправка к статье 47 Кодекса о выборах.

В ней в частности говорится: «Ни один иностранец, ни одно частное иностранное лицо не вправе вмешиваться в избирательные процессы Республики Молдова. В противном случае это будет расценено как серьезный подрыв национального суверенитета и воли народа». Казалось бы все понятно. Те, кто воспользуются помощью зарубежных агитаторов, должны покинуть предвыборную гонку. Поправка была принята с перспективой на 2016 год, и рассчитана была на противодействие Игорю Додону. Правые много говорили о том, что, если появится предвыборная агитация, на которой кандидат от социалистов сфотографирован с Путиным, он обязательно победит на выборах.

Туск – гражданин Польши. Непонятно за что его благодарила Санду? За то, что ее могут исключить из предвыборной кампании, а ее место займет Нэстасе? Или это европейская многоходовка, по результатам которой удовольствие получат и тот и другой кандидат?

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