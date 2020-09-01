В последние дни на левом берегу Днестра отмечается увеличение числа заболевших коронавирусом, об этом говорилось на заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения COVID-19, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Рост заболеваемости наблюдается на производственных предприятиях, особенно на бендерском «Флоаре», где изготавливают обувь. Там игнорировалось большинство практикуемых защитных мер, а потому руководство должно понести ответственность, говорилось на заседании штаба. В регионе не будут в обозримом будущем открыты кинотеатры и ясельные группы детских садов. Также Оперативный штаб прекращает выдачу приднестровцам разрешений на посещение Турции. У кого уже есть путевка на руках, может лететь, остальные останутся дома. Вместо побережья Анталии они могут отдохнуть на пляжах реки Днестр. В Тирасполе отметили, что в последнее время увеличилось число жителей региона, вернувшихся из Турции, у которых положительные тесты на коронавирус.

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