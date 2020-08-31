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Газета "Кишиневские новости"

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На родине Зеленского установлен памятник погибшим в украинской гражданской войне

31 августа
11:36 2020
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В родном городе Владимира Зеленского – Кривом Роге – открыт памятник погибшим в 2014 году в «Иловайском котле», сообщает «Военное обозрение».

Раньше высокопоставленные чиновники об этой катастрофе говорили как об «отходе на заранее подготовленные позиции». Александр Мотрий, командир подразделения «Кривбас», выступая на открытии памятника, сожалел о том, что не смог сохранить жизни всех подчиненных. «Когда шли, я обещал, что верну всех. Но никто не думал, что там будет артиллерия, “Грады”, “Ураганы”, минометы», – оправдывался Мотрий. Генеральная прокуратура до сих пор выясняет степень виновности военачальников в разгроме под Иловайском. По официальным данным, тогда погибли 366 человек, 158 пропали без вести, 128 попали в плен.

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