Вадим Красносельский провел традиционную пресс-конференцию, на которой в числе прочего рассказал о перспективе введения на левом берегу Днестра страховой медицины, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Глава региона отметил, что его не вдохновляет ни пример Республики Молдова, ни Российской Федерации, в которых уже проведена подобного рода реформа. В условиях коронакризиса медицинская система, выстроенная в Приднестровье, успешно справляется с пандемией, полагает Красносельский. «Если я увижу серьезные изменения в положительную сторону, наверное, я буду сторонником. Пока – нет. Я хочу послушать всех специалистов, главных врачей, узнать, как они относятся к этому вопросу, и уже прислушиваясь к ним, будем принимать соответствующие решения», – отметил глава Приднестровья.

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