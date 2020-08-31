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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье медицина по-прежнему остается бесплатной

31 августа
11:36 2020
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Вадим Красносельский провел традиционную пресс-конференцию, на которой в числе прочего рассказал о перспективе введения на левом берегу Днестра страховой медицины, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Глава региона отметил, что его не вдохновляет ни пример Республики Молдова, ни Российской Федерации, в которых уже проведена подобного рода реформа. В условиях коронакризиса медицинская система, выстроенная в Приднестровье, успешно справляется с пандемией, полагает Красносельский. «Если я увижу серьезные изменения в положительную сторону, наверное, я буду сторонником. Пока – нет. Я хочу послушать всех специалистов, главных врачей, узнать, как они относятся к этому вопросу, и уже прислушиваясь к ним, будем принимать соответствующие решения», – отметил глава Приднестровья.

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