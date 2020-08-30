В Монреале был разрушен памятник первому премьер-министру Канады сэру Джону Макдональду, сообщает ВВС.

Статую первого премьера Канады снесли активисты движения Black Lives Matter, обвиняющие сэра Макдональда в белом супрематизме и геноциде коренного индийского населения. Под громогласное улюлюканье, статую снесли с постамента, голова памятника отлетела сразу после падения.

Никто из учинивших беспредел не был задержан. По мнению главы квебекского правительства инцидент был неприемлемым.

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