У него оказался неожиданный побочный эффект

В наследство от далеких предков современным людям досталась устойчивость ко многим заболеваниям. Но зато теперь повысилась подверженность целому ряду других заболеваний, прежде всего аутоиммунных (в этом случае клетки иммунитета начинают принимать клетки собственного организма за чужеродные, и атакуют их).

Таких заболеваний, поражающих разные системы организма, насчитывается довольно много. По мнению иммунологов, те мутации ДНК, которые защищали наших предков от опасных эпидемий, дали этот неожиданный побочный эффект.

Ученые приводят в своем исследовании ряд примеров. Вот несколько. Люди – носители неандертальских генов – невосприимчивы к ВИЧ-инфекции и стафилококку, зато часто страдают от астмы и аллергии различного происхождения. Известно, что в скандинавских странах население довольно широко подвержено эмфиземе легких – это «привет» от викингов, устойчивых к заражению гельминтами.

К слову, в ходе исследования выяснилось, что мутации древних людей приводят и к заболеваниям неаутоиммунного характера. Например, у жителей Африканского континента наблюдается врожденная резистентность к малярии, зато у них повышенная склонность к атеросклерозу и, следовательно, к инфарктам и инсультам, сообщает РИА «Новости».

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