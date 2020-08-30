Точность поиска очень высокая

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций создали мобильный радиолокационный комплекс, с помощью которого можно значительно ускорить поиск людей, оказавшихся под завалами.

Предусмотрено два режима работы устройства. Оно будет фиксировать дыхание и движение человека, одновременно определяя, на каком расстоянии он находится. Работает комплекс очень быстро и способен изучить участок, площадь которого составляет до десяти квадратных метров, максимум за три минуты. Во время испытаний прибор продемонстрировал высокую точность поиска, передает телеканал «Наука».

От стихийных бедствий природного характера и техногенных катастроф никто не застрахован, как и от террористических актов. Так что без работы новое устройство точно не останется.

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