28 августа 2020 года (14 августа по старому стилю) в народе отмечают Великий церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы

История:

Очень значимый день для всех верующих. История праздника берет свое начало в IV веке. Успение означает легкую смерть. По преданию Мать Иисуса Христа жила в Иерусалиме, не желая покидать город, где умер, а затем воскрес ее Сын. Но христиан начали преследовать, и она уехала в Эфес. Незадолго до своей смерти она снова вернулась в Иерусалим, чтобы приходить к Гробу Господа, и бывать в местах, где ее сын бывал. Вскоре апостол Гавриил сообщил Богоматери о скорой кончине. И она распорядилась своим имуществом, завещав его своим прислужницам. И о месте захоронения рядом с родителями – в Садах Гефсимании – тоже распорядилась.

После смерти много верующих приходили проститься. На похоронах же присутствовали апостолы. Господь явился в час успения, дабы забрать душу Матери.

Через 3 дня тело Божьей Матери было отнесено апостолами к месту для погребения. Лишь апостола Фомы не было на погребении – он не попрощался с Божьей Матерью. Придя позже и вскрыв Гроб, Фома нашел там лишь плащаницу Богородицы. Тело же ее уже было на Небесах.

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Что можно и чего нельзя делать 28 августа 2020 года

Исстари в этот день миряне ходили в церковь и зажигали свечи. В этот день отмечали и окончание жатвы, потому накрывались столы и приглашались родные в гости. Свадебная пора начиналась сразу после Успения, в дома к незамужним девушкам засылались сваты.

Строгие запреты в этот день на ругань и сквернословие. Разрешалось выпить в этот день немного красного церковного вина, а вот злоупотреблять им категорически возбранялось. Нельзя было также ходить утром по росе босыми ногами. Роса считается слезами земли, тоскующей по Богородице. Нарушение этих запретов сулило беды и неудачи. В этот день также старались не носить старой обуви – натертый мозоль предвещал трудную жизнь, а также не стриглись и не работали физически. Хлеб в этот день ломался, а не резался, режущие предметы желательно было не использовать.

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Поверья и приметы:

Этот день считали проводами лета и встречей осени. Если на Успение тихо и тепло – Бабье лето будет прохладным.

Иней на Успение предвещает раннюю осень и скорые морозы.

Радуга в этот день обещает теплую осень, а паутина в изобилии говорит о холодной и почти без снега зиме.

С Успения разрешался сбор орехов и грибов.

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