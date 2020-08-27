В течение прошедшего дня, 27 августа, зарегистрированы еще 7 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 59-летняя женщина из муниципия Бельцы, 76-летняя женщина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 65-летний мужчина из Новоаненского района, 61-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 73-летний мужчина из Кишинева, 63-летний мужчина из Страшенского района, 70-летняя женщина из Каушанского района. На вечер 27 августа 24433 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 977 человек умерли от инфекции.

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