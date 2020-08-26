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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 августа 24156 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 августа 24156 излечившихся
26 августа
22:41 2020
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На сегодняшний день в стране 24156 человек прошли лечение и 967 умерли от инфекции COVID-19. На 26 августа в Молдове подтверждено 34982 случая заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья 526 инфицированных – тяжелое (в том числе 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1430 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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