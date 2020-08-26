В течение прошедшего дня, 26 августа, зарегистрированы еще 7 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 71-летний мужчина из Приднестровья, 88-летняя женщина из Приднестровья, 73-летняя женщина из Приднестровья, 85-летний мужчина из Единецкого района, 48-летняя женщина из района Дрокия, 77-летний мужчина из Кишинева, 71-летний мужчина из Кишинева. На вечер 26 августа 24156 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 967 человек умерли от инфекции.

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