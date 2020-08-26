К вечеру 26 августа в Молдове зарегистрированы 624 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 3407, из них первичных – 2682, а повторных 725.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 34982 человека.

Из 624 новых случаев на сегодняшний день 28 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 10, медсестры – 17, вспомогательный персонал -1.

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