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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон дал оценку политикам, выступающим за ликвидацию Молдовы

26 августа
22:06 2020
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Партии или политики, выступающие за объединение с Румынией, желают ликвидации Молдовы. Такое мнение высказал президент Молдовы Игорь Додон в ходе специального выпуска на телеканале Молдова1.

«Нельзя запретить людям выступать за определенные ценности, но я считаю, что партии, выступающие за ликвидацию государства, не должны иметь права действовать. Если партия или политик хотят ликвидировать государство, это антиконституционно», – заявил Игорь Додон.

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