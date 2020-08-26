Легендарный ямайский легкоатлет и 11-кратный чемпион мира в беге на короткие дистанции Усэйн Болт сдал тест на Covid-19, и он оказался положительным, передает ВВС.

На прошлой неделе спортсмен праздновал свой 34 день рождения в родной Ямайке. После мероприятия Болт сдал тест на коронавирус и, в соответствии с рекомендациями, изолировался. Агент чемпиона сообщил СМИ, что, несмотря на положительный результат теста, никаких симптомов у Болта не наблюдается.

По заявлению премьер-министра Ямайки Эндрю Холнесса, полиция расследует подробности проведения дня рождения спортсмена с целью выявить, каким образом Болт был заражен.

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