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Газета "Кишиневские новости"

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Слухи о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына оказались ложью

26 августа
22:01 2020
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил перед членами партии с заявлением как следует подготовиться к надвигающемуся тайфуну и опасности, которую несет коронавирус, сообщает ВВС.

Появление Ким Чен Ына на собрании партии последовало за очередными предположениями мировых СМИ о состоянии здоровья лидера Северной Кореи. В мае текущего года интернет уже наводняли заголовки с домыслами о возможной смерти диктатора после целого месяца его отсутствия на публике. Несмотря на новые статьи с пестрыми рассуждениями о том, что политик находится в коме, во вторник, 25-го августа, Ким появился на собрании, чтобы обсудить надвигающийся на полуостров тайфун Бави и необходимые меры для предотвращения появления в стране коронавируса.

По официальным данным, в Северной Корее не было зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

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