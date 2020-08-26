Северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил перед членами партии с заявлением как следует подготовиться к надвигающемуся тайфуну и опасности, которую несет коронавирус, сообщает ВВС.

Появление Ким Чен Ына на собрании партии последовало за очередными предположениями мировых СМИ о состоянии здоровья лидера Северной Кореи. В мае текущего года интернет уже наводняли заголовки с домыслами о возможной смерти диктатора после целого месяца его отсутствия на публике. Несмотря на новые статьи с пестрыми рассуждениями о том, что политик находится в коме, во вторник, 25-го августа, Ким появился на собрании, чтобы обсудить надвигающийся на полуостров тайфун Бави и необходимые меры для предотвращения появления в стране коронавируса.

По официальным данным, в Северной Корее не было зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

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