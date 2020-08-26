Четверг, 27 августа 2020, 04:20

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Какие знаки зодиака осыплет золотом сентября в первой декаде

Какие знаки зодиака осыплет золотом сентября в первой декаде
26 августа
21:36 2020
Версия для печати

Астрологи рассказали, кого осыплет золотой листопад с 1 по 10 сентября

Призы и подарки для ВЕСОВ

Первые дни осени станут очень удачными для Весов. Любые проекты будут с легкостью реализовываться, что придаст смелости и добавит уверенности в себе. Если поймаете эту волну и будете удерживать ее за счет растущей активности – к концу месяца вас ждут призы и подарки. Чем дольше вы будете поддерживать в себе состояние драйва, тем больше золота насыплет осень в ваши карманы и кошельки.

Золотоносная жила для СТРЕЛЬЦА

Начало осени – время радикальных перемен для Стрельцов. В поисках новых источников дохода они выберут совершенно неожиданное направление, и оно окажется золотоносной жилой. Стрельцам необходимо будет проанализировать произошедшее и продолжить развитие, не снижая оборотов. Этот период может стать удачным началом для большого денежного потока в жизни Стрельцов.

Глобальные перемены для РАКА

Астрологи обещают Ракам глобальные перемены. И скорость изменений к лучшему будет очень высокой. Много нового появится в жизни Раков в первой декаде сентября. Неожиданное предложение о смене работы станет отличным шансом впустить денежный поток в вашу жизнь. Не упустите его! Золото сентября может резко вынести вас на совершенно новый, более качественный уровень жизни!

Читайте также: 

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,600,00%
EUR19,650,00%
GBP21,940,00%
UAH0,600,00%
RON4,060,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 27.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд