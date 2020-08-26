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Газета "Кишиневские новости"

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Учительница из США придумала, как весело защитить детей от вируса

26 августа
20:31 2020
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Класс превратился в парк автомашинок

Эпидемия коронавируса сделала жизнь детей очень скучной из-за множества ограничений. Тяжелее всего малышам, которые даже поиграть вволю не могут.

Учительница начальной школы из Техаса нашла выход: как облегчить детишкам соблюдение мер безопасности. Теперь класс превращен в настоящий автопарк, вместо парт здесь маленькие грузовички, а их лобовые стекла выполняют роль защитных экранов. Идея понравилась и маленьким ученикам, и их родителям, и другим педагогам. В таком веселом классе и учиться легче, и с коронавирусом бороться приятнее, сообщает news.rambler.ru.  

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