Класс превратился в парк автомашинок

Эпидемия коронавируса сделала жизнь детей очень скучной из-за множества ограничений. Тяжелее всего малышам, которые даже поиграть вволю не могут.

Учительница начальной школы из Техаса нашла выход: как облегчить детишкам соблюдение мер безопасности. Теперь класс превращен в настоящий автопарк, вместо парт здесь маленькие грузовички, а их лобовые стекла выполняют роль защитных экранов. Идея понравилась и маленьким ученикам, и их родителям, и другим педагогам. В таком веселом классе и учиться легче, и с коронавирусом бороться приятнее, сообщает news.rambler.ru.

Читайте также: Какие перемены принесет осень каждому знаку зодиака

Три знака зодиака в сентябре подхватит счастливая волна