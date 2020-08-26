Точность такого теста превышает 90%

Международный аэропорт Дубая первым в мире запустил новый метод выявления коронавируса у пассажиров. Для этого используются специально обученные полицейские собаки. Их долгое время тренировали для того, чтобы животные запомнили запах пота человека, инфицированного коронавирусом.

Контакта с людьми при тестировании не происходит. У каждого пассажира берется образец пота из подмышечной впадины и передается в отдельное помещение, где находятся животные. Меньше, чем через минуту, собаки способны определить, болен ли человек, чей образец они нюхают. Точность тестирования превышает девяносто процентов, сообщает «The National». Такую практику планируется внедрить во всех аэропортах ОАЭ.

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