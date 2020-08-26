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Газета "Кишиневские новости"

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Президентская инициатива: Зарплаты педагогов будут удвоены

26 августа
16:56 2020
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В рамках отчета о своей деятельности за 3,5 года в должности президента страны Игорь Додон объявил о новой инициативе – удвоении зарплат для всех работников системы образования. Президент надеется, что эта инициатива положит конец исходу из системы педагогов.

– Необходимо удвоить зарплаты в сфере образования. Начинаем учебный год через несколько дней, и у нас не хватает 2,5-3 тыс. учителей. Потому что они не мотивированы зарплатой. Напомним. Что по инициативе президента Игоря Додона вознаграждение за труд в сфере здравоохранения удваивается в несколько этапов: на 30% с 1 сентября 2020 года, еще на 30% – с 1 января 2021 года и на 40% – с 1 июля 2021 года.

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