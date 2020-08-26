Президент Игорь Додон в течение 3,5 лет мандата продвигал множество социальных инициатив, что стало премьерой в истории Молдовы. По инициативе главы государства пенсии будут увеличиваться дважды в год, получатели социальных выплат получат финансовую поддержку в 700 леев также дважды в год, а пенсия умершего супруга будет выплачиваться второму супругу.

«Я считаю, что это революционная для Молдовы инициатива, потому что мы всю жизнь работаем, платим налоги, собираем деньги на наших пенсионных счетах, чтобы получать эти средства. Но человек, к сожалению, уходит из жизни, а деньги ведь его, он всю жизнь работал. Поэтому я выдвинул инициативу о том, что хотя бы в течение пяти лет после выхода на пенсию, второй член семьи может получать эти деньги. Понятно, что было бы лучше, чтобы срок составлял 10, 15 лет, но на первом этапе это пять лет», – заявил президент.

Также по инициативе Игоря Додона одобрен закон об индексации пенсий дважды в год: 1 апреля и 1 октября.

«2020 год является первым в современной истории Молдовы, когда пенсии будут индексированы не только 1 апреля, но и 1 октября. Думаю, что инициатива останется в истории как закон, выдвинутый Додоном», – сказал президент.

Игорь Додон выдвинул и инициативу о выплате дважды в год единовременной материальной помощи пенсионерам в размере 700 леев. Таким образом, в январе пенсионеры, чей доход не превышал 2 тыс. леев, получили по 700 леев. Этим правом воспользовались 590 тыс. человек. 1 октября еще 670 тысяч пенсионеров, чей доход не превышает 3 тыс. леев, также получат по 700 леев.

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