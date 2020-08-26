Она не искажает голос

Преподаватель хорового пения из Университета Западной Вирджинии, готовясь к новому учебному году, придумала, как вести занятия, не нарушая требования безопасности в условиях эпидемии коронавируса.

Стандартные медицинские маски не позволяют свободно дышать и искажают голос, что сильно мешает занятиям вокалом. Хормейстер вспомнила о своей первой специальности – дизайнера одежды – и разработала конструкцию маски, не препятствующей свободному дыханию и движению губ. Этот эффект достигается благодаря легкому прочному каркасу маски, в результате чего она на несколько дюймов отступает от лица.

В Центре ингаляционной токсикологии проверили новую маску, разработанную хормейстером, и пришли к выводу, что ее уровень защиты от инфекции выше, чем у обычной хирургической маски из-за отсутствия зазоров по бокам.

Хормейстер-дизайнер пошла дальше и разработала новую модель маски для преподавателей и ораторов. Интерес к новым маскам проявили люди, которые носят очки (благодаря проволочному каркасу стекла не запотевают), а также те, кому приходится много выступать публично и те, кому трудно дышать в обычных масках из-за проблем с легкими, сообщает «Medical Xpress».

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