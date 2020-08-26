Разница есть, и это облегчает диагностику

Медикам давно известно, что потеря обоняния характерна для нескольких вирусных заболеваний верхних дыхательных путей. Но в условиях распространения коронавируса встал вопрос: как при наличии этого симптома отличить одну инфекцию от другой.

Европейская группа экспертов по расстройствам обоняния решили выяснить это. В эксперименте участвовали три группы испытуемых – пациенты с коронавирусной инфекцией, с сильной простудой и здоровые люди. Разница проявилась очень быстро. При коронавирусе больные теряют обоняние, при этом насморк и заложенность носа отсутствуют, как и способность различать сладкий и горький вкус. При простуде, наоборот, нос заложен, появляется насморк, но способность различать вкусы не исчезает.

О том, что коронавирус поражает центральную нервную систему, врачи знали. Теперь выяснилось, что особенно сильное негативное влияние инфекция оказывает на рецепторы вкуса – сладкого и горького.

По мнению авторов эксперимента, на основании полученных ими результатов можно будет разработать тесты для определения вкуса и запаха. Конечно, они не служить заменой традиционных диагностических тестов, но могут оказаться очень полезны для быстрой диагностики на стадии первичной или неотложной медицинской помощи, сообщает «Medical Xpress».

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